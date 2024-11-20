Türkiye’ye getirmeye çalıştığı ectasy ve esrarı, denetim sırasında yakalanacağını anlayınca yaklaşık 133 kilo ecstasy ve esrarı atmaya çalıştı.

Edirne Hamzabeyli sınır kapısının karşısındaki Bulgaristan’ın Lesovo sınır kapısının gümrük ve sınır yetkilileri, otomobil parçalarıyla dolu bir kamyonda yaklaşık 133 kilogram extacy ve esrardan oluşan narkotik madde taşıyan Türk vatandaşı S.G.’yi gözaltına aldı.

Narkotik maddeleri çimlere ve çöpe atmaya çalıştı

Otomobil yedek parçalarından oluşan 7,5 ton yükle gece geç saatlerde Lesovo sınır kapısında gelen kamyon, X-ray incelemesi için seçildi. Türk vatandaşı olan sürücü muayeneyi beklerken, içinde 122 kilo 746 gram extacy tablet ve 10 kilogram esrar olduğu tespit edilen kamyonun brandasını kesip karton kutuları atmaya çalıştı. Bunun üzerine kamyon sürücüsü, gümrük ve sınır görevlileri tarafından gözaltına alındı.