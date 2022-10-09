Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında yakalama emri bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda son 15 gün içerisinde ’hırsızlık’ suçundan cezaevinde kaldıkları süre içerisinde ilave yeni cezaları geldiği için cezaevinden firar eden ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.K. 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan O.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.