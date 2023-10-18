Sportif balık avcılığı yarışmalarında Denizli’yi temsil eden iş adamı Alptuğ Önal, İzmir Çeşme açıklarında toplam 350 kilogram ağırlığında mavi yüzgeçli 2 dev orkinos tuttu. Yakaladığı balıkları çevresiyle paylaşan Önal, geleneksel hale getirdiği etkinlikte yüzlerce davetliye orkinos ikram etti.

Önallar Gıda Fabrika bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki başta olmak üzere iş dünyasından çok sayıda isim ve davetli katıldı. Önallar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Önal ile Yönetim Kurulu Üyesi Alptuğ Önal, davetlileri karşıladı, usta eller tarafından mangalda hazırlanan orkinos misafirlere ikram edildi. Mangalda hazırlanarak servis edilen orkinosların tadına bakan misafirler, Sportif Balık Avcılığı yarışmalarında Denizli’yi temsil eden ve önemli başarılara imza atan Alptuğ Önal’ı kutlarken, geleneksel hale getirilen etkinlikten ve ikramdan dolayı da kendisine teşekkür etti.

Önallar 4. Geleneksel Orkinos İkramı etkinliklerine katılan herkese teşekkür eden Sportif Balık Avcısı Alptuğ Önal, “Bu yıl orkinos ikramımızın 4’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Böylesi bir etkinliğe imza atmanın da onuru ve mutluluğu içindeyiz. Bu sene de İzmir Çeşme açıklarında gerçekleştirdiğimiz balık avı, açıkçası bereketli geçti. Yine sportif balık avcısı 3 arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız avda tuttuğumuz 2 orkinosun toplam ağırlığı 350 kilogram civarında. Et kalitesi de bir hayli güzel! Bu özel lezzeti Denizli’deki sevdiklerimizle her zaman olduğu gibi bu yıl da paylaşmak istedik. Orkinos açısından İzmir Çeşme en iyi meralardan, ender lokasyonlardan biri diyebilirim. Olta ile orkinos avcılığı gerçekten zor ve meşakkatli. Saatlerce süren takibin ardından 2 tane aynı boylarda orkinos yakalamak nasip oldu. Tuttuğumuz balıklarda 16-17 yaşına gelmiş, yumurtlamış ve balık vermiş. Hasadın tek dönemi bu aylar. Doğal dengeyi bozmamaya çalışıyoruz ve 100 kilogram altında balıkları geri salıyoruz. Etkinliğimize katılan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Nasıl yakaladıklarını anlattı

Önal, dev orkinos balığını oltayla nasıl yakaladıklarını ve püf noktalarını da şu sözlerle anlattı:

“Orkinosları İzmir Çeşme açıklarında yakalıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi yarışmalara katıldığımız arkadaşlarımızla geçen hafta İzmir açıklarında ava çıktık. Avlanmaya başlamadan önce bulunduğumuz noktada sardalya ile yemleme yapıyoruz. Sonrada oltaya takılan orkinoslarla mücadelemiz başlıyor. Gerçekten çok yorucu ve meşakkatli bir süreç. Neredeyse her bir balığı tekneye almak asgari 2 saatlik bir zaman alıyor. Oltaya yakalanan orkinoslar kurtulmak için büyük mücadele veriyor. Dev balıklar bunlar. Çok güçlüler. Oltalarımızın özelliklerinin katkısıyla da yorulan orkinosu, tekneye yaklaştırabiliyoruz. Çok ağırlar. Tekneye diğer arkadaşlarımızın yardımıyla çıkarabiliyoruz. Biz 100 kilo altında bir orkinosu geri salıyoruz zaten. Bu avımızda 16-17 yaşında yine ağırlıkları 170-180 kilogram olan 2 balık tuttuk. Toplam ağırlıkları 350 kilo. Olgunluğa erişmiş, üremiş orkinoslar bunlar. Verimlilik olarak doğal döngüde süreçlerini tamamlamışlar. Bu sene tuttuğumuz balık sayısı 40’a yakın bunlardan 5’i hariç hepsini geri saldık. Geri salmadan öncede akademik çalışmalar için balıkları işaretliyoruz. Kaydını tutuyor, balığın boyu, göbek çapı, ortalama kilosu, balığın fotoğraflanması, bunları yaptıktan sonra salıyoruz. Orkinosların takip edildiği merkeze, tüm bu bilgileri ve dataları internet üzerinden sisteme yüklüyoruz.”