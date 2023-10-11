Elazığ’da amatör bir balıkçı Keban Barajı’nda yakaladığı yaklaşık 40 kilo ve 2 metre uzunluğundaki dev Fırat turnasını, popülasyonu korumak için tekrar suya bıraktı.

Elazığ’da amatör olta balıkçılarından Murat Şimşek’in oltasına Keban Barajı’nda yaklaşık 40 kilogram ağırlığında ve 2 metre uzunluğunda dev Fırat turnası takıldı. Dev turna balığını tekneye alan Murat Şimşek ve arkadaşları kıyıya geldiklerinde dev balığın anaç bir balık olduğunu fark etti. Murat Şimşek bunun üzerine kucağına aldığını balığı daha sonra suya tekrar bıraktı.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.