Samsun’un Yakakent ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesinde polis tarafından F.K. (48) isimli şahsın ikametinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 bin 35 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde 95 adet ecstasy hap, 51 adet sentetik ecza, 2,95 gram skunk, 3 adet esrarlı sigara, 8 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan şeffaf kağıt ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Olayla ilgili F.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.