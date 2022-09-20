İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliğince "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında, trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yayaların yaya geçitlerinde karşıdan karşıya geçişlerde uyması gereken kurallar, sürücülerin uyması gereken kurallar ve okul taşıtı içerisinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi aktarıldı.

Yakakent 100. Yıl İlkokulu ve Kozköy Ortaokulu önünde İlkadım Belediyesi’nce Seyyar Çocuk Trafik Eğitim Parkuru kuruldu.

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