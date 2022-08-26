Yenimahalle Belediyesi’nin piknik yapmak ve temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı Başkentlilerin yoğun ilgisini görüyor.

Yenimahalle Belediyesi’nin piknik yapmak ve temiz havanın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar için hizmete açtığı Yakacık Mesire Alanı Başkentlilerin yoğun ilgisini görüyor.

Aileleri ile birlikte huzurlu bir hafta sonu geçirmek için Yakacık Mesire Alanı’nı tercih eden Ankaralılar yeşilin ve doğanın tadını doyasıya çıkarıyor.

Yeşilin ve eğlencenin adresi Yakacık

146 bin metrekare alana sahip, Başkentlilerin huzuru ve mutluluğu için her ayrıntının düşünüldüğü 5 bin 500 kişi kapasiteli mesire alanında, 4 adet çocuk oyun alanı, 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası ve basketbol sahası bulunuyor.

470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanına sahip mesire alanı, 7’de 70’e tüm başkent sakinlerinin keyif dolu bir gün geçirmesi için bin 500 ağaç, 4 bin fidan ve 5 binin üzerinde çalı bitkisini içerisinde barındırıyor.

Yeni yüzüyle hizmete devam ediyor

Yakacık mesire alanında başkentlilerin aileleri ile birlikte mutlu bir gün geçirmesi için her imkanın bulunduğunu belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Pandemi sürecinde baştan aşağı yenileyerek yeniden hizmete açtığımız Yakacık Mesire Alanı, Ankara’nın yeşil cenneti konumuna ulaştı. Temizlik ve bakım işlemlerinin düzenli olarak yapıldığı mesire alanımız, piknik yapmak ve doğa ile baş başa bir gün geçirmek isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. Yenimahalle’de hayata geçirdiğimiz projelerin vatandaşlardan ilgi görmesi ve tercih edilmesi bizi mutlu ediyor. Yazın keyfini, yeşilin ve doğanın içerisinde çıkarmak isteyen tüm başkentlileri mesire alanımıza bekliyoruz” dedi.