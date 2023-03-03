Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yakacak odun bağışlayan mahalle muhtarları ve vatandaşlara teşekkür ziyareti yaptı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yakacak odun bağışlayan mahalle muhtarları ve vatandaşlara teşekkür ziyareti yaptı.

Kurum stoklarından gönderilenlerin dışında yine Orman Bölge Müdürlüğünün organizasyonu ile orman mahalleleri sakinleri tarafından deprem bölgesine yaklaşık 650 ster yakacak odun bağışı yapıldı. Ziyarete, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ile Bölge Müdür Yardımcısı Metin Topçu, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Ramazan Yöntem, ORKÖY Şube Müdürü Mefkure Güler, Makine ve İkmal Şube Müdürü Niyazi Damar, Basın ve İletişim Şube Müdürü Serdar Aksoy, Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan ve şeflik personeli katıldı. Yöneticiler, Atalantekke Mahallesinde Türkmenbaba Orman İşletme Şefliği sınırlarında kalan 11 mahallenin muhtarı ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Görüşmede depremzedeler için kışlık yakacak odunlarını paylaşan mahalle sakinlerine gönülden destekleri için teşekkür edildi. Köy kahvehanesinde yapılan toplantıda, yürütülen ormancılık çalışmaları ile civar orman mahallelerin orman idaresinden talepleri dinlenerek ortak çözüm yolları aktarıldı.