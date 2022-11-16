Yalova İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) meclisinde 3. lot yapımı için karar alındı. YAKAB Başkanı ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çalışmanın 18 milyon TL’ye mal olacağını açıkladı.

Yalova İli Yerel Yönetimler Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (YAKAB) meclisinde 3. lot yapımı için karar alındı. YAKAB Başkanı ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, çalışmanın 18 milyon TL’ye mal olacağını açıkladı.

YAKAB’ta yılın son meclis toplantısı yapıldı. Tutuk’un yönetiminde İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda birliğe üye belediyelerin başkanları da hazır bulundu. Toplantıda 3. lot yapımıyla ilgili karar oybirliğiyle alındı. Toplantıda konuşan Tutuk, 3. lota acilen geçilmesi gerektiğini belirterek, “Yalova’mızda ileride bir çöp sorunu oluşmaması için önemli bir karar aldık. Bunun için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. 3’üncü lot için kazı çalışmalarımıza başladık. 2023’te çöplerimizi buraya dökeceğiz. Adım adım da entegre tesisimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Atıklar elektrik enerjisine dönüştürülecek

Başkan Tutuk, 3. lotun dolum süresini uzatacak önemli bir projeyi de hayata geçireceklerini bildirdi. Sıfır atığın nihai olarak sağlanabilmesi için çalışma yürüttüklerini söyleyen Tutuk, “3. lot ile birlikte 3 ay içerisinde Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Projesini hayata geçireceğiz. Bu tesis ile 3. lot alanında sadece organik atıklar depolanacak. Diğer tüm ürünler ayrıştırılacak. Ayrıştırılan ürünler de yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülecek. Eskiden sadece çöp gazından elektrik üretiliyordu. Şimdi ise atıklar özelliklerine göre ayrıştırılacak, enerji ve geri dönüşüme katkı sağlayacak. Böylece ‘sıfır atık’ konusunu tam olarak Yalova’mızda sağlayabileceğiz” diye konuştu.

Toplantı, birlik üyesi başkanların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.