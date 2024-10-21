Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Yahyalıspor’da 3 maçta puan alınamaması üzerine antrenör Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrıldı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele veren Yahyalıspor’da antrenör Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrıldı. Ligde oynadığı 3 maçta puan alamayan yeşil beyazlı ekipte antrenör Furkan Selim Ünlü istifa etti.

Ceyhan 1967spor ile oynanan müsabaka sonrasında yönetim kurulu ile görüşen Furkan Selim Ünlü, istifa kararını açıkladı. Lige Develigücü mağlubiyeti ile başlayan ardından İnce Gençlikspor’a 1-0 mağlup olan Yahyalıspor’da Ceyhan 1967spor’a karşı sergilenen futbol ve alınan 2-0’lık yenilgi istifayı getirdi.