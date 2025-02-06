Yahyalıspor’da 4. antrenör değişikliği oldu. İsmail Okumuş’un yerine Eren Çalapverdi göreve başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup’ta sezona şampiyonluk parolası ile giren ancak küme düşme hattından çıkamayan Yahyalıspor’da 4. antrenör değişikliği oldu. Yeşil-beyazlı takımda Eren Çalapverdi göreve başladı. Yahyalıspor, sezona Furkan Selim Ünlü ile başlamış, 5 hafta sonra ikinci teknik adam Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmıştı. Yavuz Hastoprakçılar ile 3 hafta süren birliktelik sonrasında bu kez İsmail Okumuş ile anlaşan yeşil-beyazlılar, 3 galibiyet 1 beraberlik 1 yenilgi sonrasında yine değişikliğe gitmek zorunda kaldı. İsmail Okumuş’un istifası sonrasında son olarak da Eren Çalapverdi ile anlaştı.

Yahyalıspor, son oynadığı Ceyhan Belediyespor maçına da yeni teknik adam ile birlikte çıktı ve 1-1 berabere kaldı. Yahyalıspor, bu hafta sahasında Gaziantep Şehitkamil Belediyespor ile karşılaşacak.