Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yahyalıspor, yeni antrenörünü buldu. Yeşil Beyazlılar, tecrübeli teknik adam Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya vardı.

Bölgesel Amatör Lig 4.Grup’ta bulunan Yahyalıspor, yeni antrenörünü buldu. Ligin ilk 3 haftasını puansız geçiren ve son sıraya gerileyen Yahyalıspor’da Furkan Selim Ünlü ile yollar ayrılması üzerine tecrübeli bir isim Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya varıldı. Yahyalıspor Başkanı Şahin Kömürcü, bulundukları konumdan çıkmak ve biran önce üst sıralara yükselmek adına Yavuz Hastoprakçılar ile anlaşmaya vardıklarını söyledi. Başkan Kömürcü, yapılan bu teknik heyet değişikliğinin faydasını göreceklerine inandıklarını ifade etti.

Tecrübeli teknik adam Yavuz Hastoprakçılar, anlaşma sonrasında Yahyalıspor ile ilk antrenmanına çıktı.