Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, deplasmanda oynadığı İnce Gençlikspor maçını 1-0 kaybederek haftayı puansız noktaladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’ta bulunan Yahyalıspor, ilk deplasman maçını kaybetti. Lige Develigücü yenilgisi ile başlayan yeşil-beyazlılar, ikinci haftada deplasmanda oynadığı Hatay İnce Gençlikspor maçını da kaybetti.

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İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarısında dakikalar 75’i gösterirken Halil Gözel’in golüne engel olamayan Yahyalıspor, sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Bu sonuçla ikinci haftayı da puansız geçen Kayseri ekibi, puan tablosunda da 10. sırada yer aldı.

Kaynak: iha