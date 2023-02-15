Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş’taki hafriyat temizliği için belediye ve maden sektöründeki iş adamlarına ait kamyonları deprem bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş’taki hafriyat temizliği için belediye ve maden sektöründeki iş adamlarına ait kamyonları deprem bölgesine sevk ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Esat Öztürk, Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük deprem sonrası depremin izlerini silmek adına yapılacak hafriyat temizliği için kamyonların Kahramanmaraş’a doğru yola çıkacaklarını söyledi. Yahyalı Belediyesi ve Yahyalılı iş adamları olarak deprem hafriyatlarını biran önce kaldırmak için Kahramanmaraş’a 24 kamyon sevk ettiklerini belirten Başkan Esat Öztürk; “Acımız çok büyük. Ülkemizin başı sağ olsun. Depremde ölenlere Allah’tan rahmet. yaralılara acil şifalar dilerim. Bu kötü zaman birlik ve beraberliğimizi Rabbim bozmasın. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir taraftan da hafriyat temizliği yapılıyor. Biz de ilçemizde iş adamları ile buna destek olmak için araçlarımızı yoluyoruz. Bu zor günlerde ilçe olarak hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca bölgeye 4 adet konteyner gönderen Saves Enerji’ye de teşekkür ediyorum” diye konuştu.