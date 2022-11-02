Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap okuma projesine ilgi çığ gibi büyüyor.

Kayseri’nin Yahyalı İlçesinde Kaymakamlık, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan kitap okuma projesine ilgi çığ gibi büyüyor.

7’den 77’ye birçok kişinin destek verdiği proje çerçevesinde günde en az kitap okumaya zaman ayrılıyor. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ünde seçim vaatleri arasında yer alan projeye destek verenler okullarda, parklarda, kafelerde ve evlerde kitap okuma etkinlikleri düzenliyor. Proje çerçevesinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk makamında İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Öğrenciler ile birlikte 1 saat kitap okuyan Başkan Esat Öztürk, kitap okuma projesi ve eğitime verdikleri desteklerden hakkında bilgiler verdi. Başkan Öztürk; “ İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. Bu emri de bildiğimiz için 2. Dönem seçim kampanyamızda “Okuyan İlçe Yahyalı” Projesi projelerimiz arasında yer alıyordu. Bu projeyi de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bugünkü okuma saatimizi belediyemizde gerçekleştirdik. Katılımlarınızdan dolayı okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İlçe kaymakamımız ile birlikte ilçemizde bir okuma seferberliği ilan ettik. Okumak çok önemli. Okuyan insan okumayan insanlardan mutlaka farklı olacaktır. Yahyalı’nın eğitim açısında başarılı bir grafiği vardı. Bu grafiğin daha da yükseleceğine inanıyorum. Bunun içinde kurumların gayretleri var. Belediye olarak eğitime desteğimiz devam ediyor. Okullar açılmadan önce okullarımızın ilaçlanmasını yapıyoruz. Okullarımızda büyük bir kısmında çevre düzenlemesi yaptık. Kayseri kitap fuarına öğrencilerimizin gitmesi için araç tahsis ettik, onların ufuklarının açılmasına vesile olduk. Ayrıca üniversite sınavına girecek öğrencilerimizin, üniversitelere yapacakları geziler için araç tahsis edeceğiz. Yeter ki idarecilerimiz bizden talep etsinler. Biz yanlarında olacağız.” İfadelerini kullandı.

Kitap okuma etkinliğine katılan Okul Müdürü Mustafa Yılmaz ve Müdür Yardımcısı Neslihan Büber eğitime verdiği destekten ve kitap okuma projesi için Başkan Esat Öztürk’e teşekkür etti.