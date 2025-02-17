Yahyalı Belediyesi tarafından düzenlenen Yahyalı Aladağlar Suna Yaylası 2. Kar Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşkuyla Aladağlar Suna Yaylası’nda gerçekleşti. Kışın beyaz örtüsü altında eğlence dolu anların yaşandığı şenlikte, her yaştan insan için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi.

Şenlik; sabah saatlerinde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ün açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Öztürk, etkinliğin kış turizmine katkı sağlamasının yanı sıra, vatandaşların bir araya gelerek keyifli vakit geçirmesi için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Açılışın ardından, şenlik alanında birbirinden eğlenceli etkinlikler başladı. Kızak yarışları, kar üstünde voleybol turnuvaları, kardan adam yapma yarışması, muay thai gösterisi, halat çekme gibi birçok aktiviteye katılan vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Özellikle çocukların kızak turları, minik katılımcılardan büyük ilgi gördü. Soğuk havada içleri ısıtmak için şenlik alanında belediye tarafından ücretsiz sucuk ekmek, ekmek arası kıyma, çay ve ayran ikramı yapıldı. Ayrıca şenlik kapsamında kurulan stantlarda yiyecekler ve çocuklar için oyuncaklar satışa sunuldu. Katılımcılar, hem eğlenceli anlar yaşadı hem de ücretsiz yemek yeme fırsatı buldu.

Başkan’dan şenliğe rekor katılım için teşekkür

Festivalin sonunda konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Hemşehrilerimizi kış mevsiminin keyfini çıkarmaya davet etmek ve ilçemize canlılık kazandırmak için bu festivali düzenledik. Belediyecilik yol yapmak, imar yapmak değildir. Bu gibi etkinliklerle vatandaşlarımızı bir araya getirerek keyif dolu anları yaşatmaktır. İnsanlarımızın bu etkinliklere ihtiyacı var. Şenliğimize yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Bir o kadar insanımız da maalesef kilometrelerce oluşan araç trafiğinden dolayı geri dönmek zorunda kaldı. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Amacımız vatandaşlarımızın kış aylarını keyifle geçirmesi ve birlik ve beraberliğimizin pekişmesidir" dedi. Şenliğe katılan vatandaşlar; Yahyalı Aladağlar yaylalarının tanıtıldığı bu etkinliklerin her kış sezonunda yapılması gerektiği söyledi. Karı kendileri için eğlenceye dönüştürüldüklerini ifade eden vatandaşlar şöyle konuştular;

"Karı eğlenceye dönüştürebilmek için bugün bu şenliğe katıldık. Memleketimiz adına yapılan çok güzel bir etkinlik. Ailemiz, eşimiz, dostumuz ile geldik. Aladağlar zaten görülmesi gereken bir yer. Etkinlik ve organizasyon çok iyi. Herkes gayet eğlendi. Çok güzel bir ortam hazırlanmış. Yahyalı Belediyesine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."