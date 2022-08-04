Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren hasta; helikopter ambulans ile 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kalp krizi geçiren hasta; helikopter ambulans ile 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesi’ne yetiştirilerek tedavi altına alındı.

Yahyalı’da 85 yaşındaki Fatma C.’nin evinde fenalaşarak yere düştüğünü gören yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri Fatma C.’yi Yahyalı İlçe Devlet Hastanesine nakil etti. İlk müdahalesi Yahyalı ilçe Devlet Hastanesi doktorları tarafından yapılan Fatma C.,’nin kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine en kısa sürede anjiyo yapılabilecek bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Sevk kararının ardından ambulans helikopterle Yahyalı’dan alınan Fatma C. 15 dakika içerisinde Kayseri Şehir Hastanesine ulaştırılarak tedavisine başlandı.