Kayseri’nin Yahyalı ilçesi ÖSYM tarafından ÖSYM Sınav Merkezi olarak tayin edildi.

Yahyalı’nın sınav merkezi olarak tayin edilmesiyle ilgili Kadın ve Gençlik Merkezi’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı Hayati Koca, ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Şube Müdürü Sadık Çelikel, Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı, Develi Hüseyin Şahin MYO Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Delice, Yahyalı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Onur Özsolak ile Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda görev yapan yöneticiler ve öğretmenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa toplantıda yaptığı konuşmada Yahyalı’nın ÖSYM tarafından Sınav Merkezi olarak tayin edilmesi ile birlikte burada eğitim alan öğrencilere üniversite sınavlarına girmelerinde büyük kolaylık sağlandığını belirterek ÖSYM yöneticilerine teşekkür etti.

ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Daire Başkanı Hayati Koca ise ÖSYM’nin son iki yıl içerisinde Türkiye genelinde 17 yeni sınav merkezi ile 3 yeni sınav koordinatörlüğü açtığını belirterek, ÖSYM sınav merkezlerini ilçelerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yahyalı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Kafalı ile Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de yaptıkları konuşmalarda Yahyalı ilçesinin ÖSYM tarafından Sınav Merkezi olarak tayin edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından ÖSYM Sınav Görevlileri Yönetimi Şube Müdürü Sadık Çelikel, 2023 ÖSYM Sınavları Koordinasyon Merkezleri Görevli Bilgilendirme sunumu yaptı. Toplantının ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’ü ziyaret etti.

Daha sonra Rektör Karamustafa ile Belediye Başkanı Öztürk, Yahyalı MYO binasına geçerek burada çeşitli incelemelerde bulundular.