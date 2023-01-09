Kayseri Şeker Birinci Amatör Küme B Grubu lideri Belsinspor yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar hafta sonu deplasmanda oynadığı maçta Yahyalı Gençlerbirliği’ni 4-1 yendi.

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