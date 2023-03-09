Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2023 yılında yapılacak olan çalışmaların planlandığı toplantı düzenledi.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 2023 yılında yapılacak olan çalışmaların planlandığı toplantı düzenledi.

Yapılan toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdür ve amirleri ile ilgili personeller katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk; “2022 yılının değerlendirmesi ve 2023 yılının planlamasını yaptığımız toplantımız oldukça verimli geçti. Geçen yıl ki çalışmalarından dolayı personellerime yürekten teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın daha iyi hizmet almaları için gece demeden gündüz demeden çalıştık. Peygamber Efendimiz “ İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” buyuruyor. Bizde bu istikamette hareket ederek gayretimizi iki katına çıkaracağız. Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. Depremde vefat eden vatandaşlarımız rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremden 11 ilimiz hasar gördü. Bizde belediye olarak imkânlarımız istikametinde iş makinalarımızla bölgede çalışmalar yaptık. Belediye kadromuz ile beraber her zaman devletimizin yanındayız. Deprem bölgesindeki yaralar sarılana kadar yardımlarımız devam edecek. Ama hayat hem burada hem de deprem bölgelerinde devam ediyor. Bugün 2023 yılındaki sıcak asfaltlama, sathi kaplama, parke döşeme ve diğer çalışmalarımız ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. 2022 yılında doğalgaz ulaştıramadığımız yerlere bu yıl doğalgaz ulaştırmaya çalışacağız. 41 mahallemiz var. Mahallelerimizdeki hiçbir hizmetimizi aksatmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yahyalı’yı seven bir kadromuz var. Biz hizmete aşığız. İnşallah 2023 yılında ilçemize hayırlı hizmetler yapacağız” diye konuştu.