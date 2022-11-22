Yahyakaptan Mahallesi pazar alanında beton yapım çalışmalarına başlayan ekipler, kaldırımların söküm işlemini tamamladı. 6 bin metrekare alanda bin metreküp beton kullanılarak tamamlanacak çalışma sonucunda pazar esnafının bölge halkına daha rahat hizmet vermesi amaçlanıyor.

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