Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla belediye tarafından vatandaşlara kitap hediye edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla belediye tarafından vatandaşlara kitap hediye edildi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla vatandaşlara kitap hediye etti. Çocukların kaliteli eğitim alması amacıyla belediye olarak çalışmaların sürdüğünü ifade eden Türkyılmaz, "Okuma alışkanlığı ve çocukların kitap okumasını sağlamak için kazanmaları gereken çok önemli bir beceridir. Aileleri ve öğretmenleri gibi bizler de çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak için kendimizi sorumlu hissediyoruz" dedi.

Türkyılmaz, "Makamımıza gelen herkese kitap hediye etmeye gayret sarf ediyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana binlerce okuma kitabı ve boyama kitapları dağıttık ve dağıtmaya da devam edeceğiz. Çocuklar yeter ki kitap okusun. Mesleği ne olursa olsun. Kitap okuyan bir çiftçimiz olsun, kitap okuyan bir esnafımız olsun. Kitap okusun ufukları açılsın, hayalleri olsun" şeklinde konuştu.