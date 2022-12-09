Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursunun yapılacağını duyurdu.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursunun yapılacağını duyurdu.

Yahşihan Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavına katılacak adaylar için ücretsiz parkur hazırlık kursu düzenleyeceğini bildirdi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, POMEM sınavına katılacak olan gençler için ücretsiz fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursu açacaklarını söyledi. Ücretli kurslara katılamayan gençler için ücretsiz olarak kurs açtıklarını ifade eden Türkyılmaz, 12 Aralık gününe kadar Kadın, Aile Çocuk Engelli Politikaları (KAÇEP) Müdürlüğü’ne başvuru yapabileceklerini belirtti.

Türkyılmaz, "Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınavlarına girecek gençlerimizi ücretsiz parkur hazırlık kursu için 12 Aralık pazartesi günü belediyemiz KAÇEP Müdürlüğü’ne bekliyoruz. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" dedi.