Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından camiler ve mescitlerde temizlik çalışmaları yapıldı.

Yahşihan Belediyesi Ramazan ayının gelmesi ile birlikte cami ve mescitlerde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla ilgili yapılan açıklamada, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki camilerde ve mescitlerde temizlik çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ise, "Yahşihan Belediyesi olarak Ramazan ayı dolayısıyla temizlik ekiplerimizle beraber camilerimizi temizliyoruz. Ramazan ayı ibadetlerin çok daha yoğun yapıldığı ve camilerin çok daha yoğun kullanıldığı bir ay" dedi.

Vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmasını istediklerini söyleyen Türkyılmaz, "Bu ay münasebetiyle hem teravih önceleri camilerin temiz tutulması hem de vatandaşlarımızın daha sağlıklı, temiz bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri için belediye olarak tüm camilerimizi temizliyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Ramazan’ın ilçemize ve ülkemize sağlık, mutluluk, esenlikler getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.