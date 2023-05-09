Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde vatandaşların karayolu ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla belediye tarafından 80 bin ton asfalt atılacağı belirtildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, ilçenin 100 yıllık sorununu çözmek için çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısının tamamen yenilendiğini anlatan Türkyılmaz, yol asfaltlama çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

Cadde ve sokaklara toplamda 80 bin ton asfalt atılacağını ifade eden Türkyılmaz, "Ahmed Yesevi Caddesi’ni 29 Ekim tarihinde asfaltlayacaktık ama çeşitli sebeplerden dolayı çalışmalara başlatamadık. Sayın vekilimiz Halil Öztürk’ünde destekleriyle yolun asfaltlama çalışmalarına başladık. Sağ olsun bize 7 bin ton asfalt desteği sağladı. Onun da yaklaşık 10 milyon Türk lirası gibi bir bedeli var. Şimdi vatandaşlarımız, ’sol atıldı, sağ niye atılmadı’ diye sorabilir. Elektrik dağıtım şirketi aydınlatma için altyapı kazısını yapacak. Orta tarafa da güzel bir aydınlatma ve bisiklet yolumuzun devamı yapılacak. Yani beklediklerine değecek bir yol. Bu yolu, ilçe merkezine ve Osman Durmuş Caddesine bağlıyoruz" dedi.