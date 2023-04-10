Kırıkkale’de işaret dili eğitimi alan polis ekipleri Polis Haftası dolayısıyla hazırladıkları video ile depremzedeler için ’sizi unutmadık’ mesajı verdi.

Kırıkkale’de işitme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi amacıyla işaret dili eğitimi alan Yahşihan İlçe Emniyet Müdürü Yahya Çelik ve personeli, hazırladıkları video ile merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere ’geçmiş olsun’ mesajı verdi.

Videoda polis memurları işaret dili ile depremden etkilenen illerin isimlerini söyleyerek, "Sizi unutmadık" dedi.