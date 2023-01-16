Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından üniversite öğrencilerine sınav döneminde çorba ikram edildi.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından üniversite öğrencilerine sınav döneminde çorba ikram edildi.

Kırıkkale’de 35 bin öğrencinin bulunduğu Yahşihan ilçesinde belediye tarafından çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Sabahın erken saatlerinde sınava giden öğrencilere, Devlet Bahçeli Bulvarı’nda belediye görevlilerince sıcak çorba ikram edildi.

Öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, "Öğrencilerimizin dün de yanındaydık, bugün de yanındayız. Sınav haftalarında motivasyonun önemini bildiğimiz için böyle bir hizmet yapmak zorundaydık. Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz, akılları sadece derslerinde olsun istiyoruz zaten kendilerinden de bu hizmetimizle ilgili olumlu tepkiler alıyoruz. Onların mutluluğu geleceğimizin mutluluğu demektir. Hepsine final sınavlarında başarılar diliyorum" dedi.