Kırıkkale’nin Yahşihan Belediyesi, İsrail’i destekleyen markaların birimlerinde kullanılmasının yasaklandığını bildirdi.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, belediyeye ait bütün merkezlerde İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımının yasaklandığını belirtti. Toplumu bu konuda destek olmaya davet eden Türkyılmaz, "İsrail’in, Filistin’e yönelik yaptığı saldırılarla birlikte adeta yüreklerimiz yangın yeri. Her geçen gün bu yapılan insanlık dışı savaşa karşı bizlerde tepkimizi göstermek amacıyla İsrail ürünlerine yönelik boykot kararı aldık" ifadesini kullandı.

Gazze’de mazlumlara yapılan zulmü kabul etmediklerini anlatan Türkyılmaz, "Belediyemize ait tesislerde katil İsrail destekli ürünlerin dağıtımı ve kullanımı yasaklanmıştır. Bu konuda bütün vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyorum" dedi.