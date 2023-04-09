Yahşihan Belediyesi, her sene olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi aileler için Ramazan kolisi desteğinde bulunmaya devam ediyor.

Yahşihan Belediyesi koordinesinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolileri dağıtıldı. Ramazan ayı boyunca devam edecek dağıtımlar tamamlandığında yüzlerce ihtiyaç sahibi aile bu destekten yararlanmış olacak.

“Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir”

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en çok yaşandığı ay olduğunu belirten Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Acıda sevinçte bir arada olmak, birlik olmak her şeyden önce insani görevimizdir. Belediye halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir. Bu Ramazan’da da paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşıyoruz. Dileğim ülkemizde paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberlik içinde yaşanmasıdır” dedi.