Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve 28. dönem Bursa 1. bölge milletvekili adayı Ekrem Alfatlı, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek seçimler için saha çalışmalarını aralıksız devam ediyor.

Seçim çalışmaları çerçevesinde Bursa’nın köklü ve tarihi Yahşibey Mahallesi’nde kurulan pazarı ve esnafı ziyaret eden Alfatlı ve parti teşkilatı mahalle halkından büyük ilgi gördü. Alfatlı’nın pazar alanında en büyük destekçisi de 7 yaşındaki torunu Nisa Nur Aydın oldu. Sempatik tavırları ile dedesinin broşürlerini dağıtan ve dedesine destek isteyen Büşranur’a vatandaşlar özel ilgi gösterdi.

Pazardan hem alışveriş yapan hem de sohbet eden Alfatlı önümüzdeki seçimlerin önemine değinerek, “14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek seçimler ülkemiz için önemlidir. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan yerli ve milli sanayiye devam etmek istiyorsak Cumhur İttifakı’na oy vermeliyiz. Dik duran mazlumların sesi olmaya devam etmek istiyorsak İMF’ten borç almak istemiyorsak Cumhur İttifakı devam etmelidir. Biz milletimizin sağduyusuna güveniyoruz” dedi.

Vatandaşlardan barajla ilgili gelen bir soru üzerine de kısa bir açıklama yapan Alfatlı, “Büyük Birlik Partisi 30 yıllık siyasi yaşantısında ilk defa baraj derdi olmadan seçime girecek. Geçmişte bizler vatandaşın kalbindeydik fakat oylar heba olacak diye vatandaşımız baraj korkusundan dolayı oylarını bir başka partiye veriyordu. Şimdi yeni seçim kanunu ile İttifakın oyu yüzde 7’yi geçtiği zaman o ittifak içindeki partilerin tamamı barajı geçmiş sayılıyor. Bundan dolayı partimizin bu seçimlerde barajla ilgili sorun yok” diye konuştu.

Yahşibey Mahallesi’ndeki saha çalışmasına Ekrem Alfatlı’nın torunu Nisanur Aydın’ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi Bursa Milletvekili adayları İsmail Demir, Kemal Akyıldız,Kadriye Öz, Hasan Uslu, Ozan Aydın da eşlik etti.