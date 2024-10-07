Bolu’da etkili olan son yağmurların ardından ormanlarda çıkan kanlıca mantarları vatandaşları sevindirdi. Ormanlara giden vatandaşlar, kova kova mantar topladı.

Kentte geçtiğimiz hafta etkili olan yağmurun ardından mantarlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Vatandaşlar da mantar çıkan ormanlara akın etti. Vatandaşlar kova kova mantar topladı.

Ormanda arkadaşlarıyla birlikte mantar toplamaya çıkan vatandaş, "Rızkımızı topluyoruz. Kanlıca mantarı topraktan yeni çıktı. Çok var. Kanlıca mantarı çok lezzetlidir. Kilosu şuanda 175-200 lira arasında satılıyor" dedi.