Ankara’da Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Yağmursuyu Göleti’ne sazan balığı popülasyonunu artırmak için 10 bin yavru sazan balığı salımı yapıldı.

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu (ASOF) ve Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetiminin amatör balıkçıların ve ailelerin balık tutmak için sıklıkla gittikleri Yağmursuyu Göleti’nde sazan balığı popülasyonunu artırmak için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile yaptığı görüşmelerin ardından Bolu İl Tarım Müdürlüğü’nden temin edilen 10 bin adet yavru sazan balığı gölete bırakıldı. Balıkların salımı nedeniyle düzenlenen törende ASOF ve AOSB yönetimi, ASOF’a bağlı Sinabder, Oltacılarder ve Rastgeleder derneklerinin yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Törende konuşan ASOF Yönetim Kurulu Başkanı Serkan İnanç, "Yağmursuyu Göleti’nde Anadolu Organize Sanayi Bölgesi 8 yıldır bizleri burada misafir ediyor. 8 yıldır aileler ve çocuklarla birlikte balık tutma yarışması düzenlenmektedir. Yağmursuyu Göleti’nde yerli sazanlarımızın yanı sıra biraz havuz balığı ve İsrail sazanı bulunmakta. Geçen haftalarda dernek üyeleri ile birlikte biraz havuz balığı ve İsrail sazanını göletten arındırma temizliği yaptık. Burada yerli sazan popülasyonunu artırabilmek için bakanlığımızla temasa geçerek, Bolu İl Tarım Müdürlüğü’nden 10 bin adet sazan balığı temin ederek gölete bıraktık. Bundan sonraki aktivitelerde bu hobiye yeni başlamış olta balıkçılarımız daha çok balık yakalama şansına sahip olacaklardır. Amacımız burada aileleri ve çocuklara sportif balıkçılığı tanıtmak ve bilinçlenmelerini sağlayarak sportif balıkçılığa yönelimi artırmak olacaktır. Yavru sazan balıklarımızın temininde bizlere destek olan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz” dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İyi ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Eksiklerimiz olsa da yaptığımız her şey Ankara’ya, Türkiye’ye miras. İmkanları iyi kullanmaya ve yaşam alanları oluşturmaya, geleceğe iyi bir miras bırakmaya çalışıyoruz. Geçen hafta burada 8. Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması düzenlendi. Aileler ve çocuklar piknik yaparak hem balık tutup hem de eğlendiler. Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Sosyal ortamlar insanların daha rahat hareket ettiği, düşündüklerini daha rahat konuştukları, dinledikleri yerler oluyor ve dolayısı ile bu tarz aktivite alanlarını çoğaltmak gerekiyor. Ben ASOF’a bu girişimde bulunduğu, samimiyetle katkı koymaya çalıştıkları için teşekkür ediyorum.”