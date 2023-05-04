Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye’nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen gemiyi ve içindekileri görmek için uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, duygu dolu anlar yaşadılar.

3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Tuzla’da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, dün sabah saatlerinde İzmir Alsancak Limanı’na yanaştı. Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

Yağmurlu havaya rağmen yoğun ilgi

230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de yoğun ilgiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen İzmir Limanı girişinde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar Türkiye’nin milli gururunu görmek için heyecan dolu dakikalar yaşadılar.

"Türkiye’nin teknolojik anlamda nereye geldiğini görmüş olduk"

Uzun kuyruklar bekledikten sonra eşi ve iki çocuğuyla birlikte gemiyi ziyaret eden vatandaşlardan Berkay Tatlı, gemiyi ziyaret ettikten sonra ülkenin teknolojik anlamda çok ileriye gittiğini gördüğünü söyledi. Tatlı, "Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarihinde daha önce görülmemiş bir gemi. Bu bir siyasi iradedir ve önemli olan bunun devam etmesidir. Gemiyi inceledik ve duygu dolu anlar yaşadık. Altay tankımızı da gördük, İHA’mızı, SİHA’mızı da gördük. Kızılelma çok ilgimizi çekti. Türkiye’nin teknolojik anlamda nereye geldiğini görmüş olduk. Zaten devletimize güveniyorduk, bugün de perçinlemiş olduk" açıklamasında bulundu. Berkay Tatlı’nın Ukrayna asıllı eşi Natalya Tatlı ise, "Çok gurur duyuyorum Türkiye ile. Ben yabancı asıllı olarak ülkeye geldim ve şunu özellikle söylemek istiyorum. Ukrayna’da çok kötü bir durum var. Bize uluslararası bir destek geldi evet ama asıl yardımı Türkiye yaptı. Çok gurur ve güven duyuyorum. Burayı görünce daha da güvende hissediyoruz kendimizi. Türkiye bize çok yardım etti; İHA’lar ve SİHA’lar ile bize destekte bulundular. Çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Elinde kızıl elma ile poz verdi

Gemiye elindeki kızıl elma ile giden vatandaşlardan birisi ise "Kızılelma bizim canımız ciğerimiz. Allah’ımıza bin şükürler olsun. Çok gururluyuz ve heyecanlıyız, elimizde kızıl elma ile geldik" dedi. Ziyarete giden vatandaşlardan Necibe Barsbay ise "Ülkemle gurur duyuyorum. Yağmurda ıslandık ama değer. Çok heyecanlıyız. Güzel şeyleri gördükten sonra daha da gururlanıyoruz" sözlerine yer verdi.