Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Salihli’ye bağlı Yağmurlar Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi çerçevesinde 2 bin 500 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaştı. Mahalleye 13 milyon TL’lik yatırım yapılıyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi’ne hız kesmeden devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında Salihli’nin Yağmurlar Mahallesi de alt ve üstyapı dönüşümünü yaşıyor. Yağmurlar’a MASKİ bünyesinde 13 milyon TL yatırım yapılıyor. Mahallede ilk olarak başlanılan 2 bin 600 metrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında sona yaklaşıldı. Atıksuların çevre sağlığı için zarar oluşturmaması adına 600 kişilik foseptik imalatı yapılacak. Mahalledeki içme suyu şebeke hattını da yenileyerek hanelere daha sağlıklı içme suyu taşınması için 2 bin 200 metrelik içme suyu hattı yenilenecek. Altyapı çalışmalarının ardından mahallede 13 bin metrekare kilit parke taş döşeme işi yapılacak.

Yağmurlar Mahallesi Muhtar Azası Mestan Yılmaz, “Mahallemizde altyapı çalışmaları yapılıyor. Bizim için çok iyi oldu. Taşlarımız döşenecek. Bunun için Cengiz Başkana çok teşekkür ederiz” dedi.