MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Yağmurlar Mahallesi’nde 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposunun montajını gerçekleştirdi. Montajın ardından mevcut sondaja bağlantısı yapılan depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelere prefabrik içme suyu deposu kazandırmaya devam ediyor. 154 mahalle projesi kapsamında alt ve üstyapısı yenilenen Salihli ilçesine bağlı Yağmurlar Mahallesi’ne Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 50 metreküplük prefabrik deponun montajı gerçekleştirildi. Montajın ardından mevcut sondaja bağlantısı yapılan prefabrik depo ile mahalleye daha sağlıklı bir sistem üzerinden içme suyu ulaşması sağlandı.

“Yağmurlar, daha yaşanılabilir bir mahalle oldu”

Mahalle muhtarı Turan Can, “Mahallemize 13 milyon liralık yatırım yapıldı. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarımız yenilendi. Şimdi de vatandaşlarımıza içme suyunun daha sağlıklı bir sistem üzerinden ulaşması için depo montajı yapıldı. Cengiz Başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Emek verenlerden Allah razı olsun” dedi.