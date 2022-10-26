Uludere’nin Şenoba ve Hilal beldelerinde dün yağmurdan sonra açan güneş ile birlikte sis bulutlarından görsel şölen oluştu. Soğuk havaların gelmeyle birlikte yörede yağışların başlaması, bölgenin dağlık olmasından kaynaklı yağmur yağışının ardından açan güneşle birlikte sis bulutları, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba ve Hilal beldelerinde yağmurdan sonra açan güneşin ardından oluşan sis bulutları kartpostallık manzara oluşturdu.

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