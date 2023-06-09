Bolu’nun tarih dolu ilçesi Mudurnu’da son yağışların ardından güneşi gören çiçekler, tarlalarda ve yol kenarlarında adeta renk cümbüşü oluşturdu.

Bolu’nun tarih dolu ilçesi Mudurnu’da son yağışların ardından bahar bir kez daha yüzünü gösterdi. Özellikle gelincikler ve papatyalar, yol kenarlarını adeta birer tablo gibi süsledi. Renkleriyle doğaya enerji katan çiçekler, görenleri kendine hayran bıraktı. Mudurnu’nun baharı yaşayan alanları fotoğraf tutkunlarına da güzel kareler sundu.

Çiçek manzarasına hayran kalan vatandaşlardan İsmail Adıgüzel isimli vatandaş, "Uzun süre yağan yağmurların ardından güneşin açmasıyla birlikte bahar yüzünü gösterdi. Tarlalarda rengarenk çiçekler açtı. Yeni bir cıvıltı, sanki hayat yeniden başladı" dedi.