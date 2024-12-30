Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sağanak yağmurdan kaçan bir sokak köpeği, seyir halindeki halk otobüsüne sığındı.

Üç gün önce bir sokak köpeği etkili olan sağanak yağmurdan kaçmak için Safranbolu Belediyesi Özel Halk Otobüsüne sığındı. Mısak-i Milli Meydanı durağında yolcuları almak için duran otobüsü gören köpek, ön kapıdan araca bindi. Otobüs seyir halindeyken şoförün olduğu ön tarafa gelen köpek, burada oturarak dışarıda yağan yağmuru takip etti. Yağmur nedeniyle sırılsıklam olan köpek daha sonra arka kapının olduğu bölümde yatarak seyahat ettiği otobüsten Karabük Üniversitesi yerleşkesindeki durakta diğer yolcularla beraber inerek gözden kayboldu. Vatandaşlarla seyahat eden ve aracın içerisinde oturan köpeğin o anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.