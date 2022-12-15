Adana’da bir kadının motosiklette yağmurda ıslanmasın diye kocasına şemsiye tutarken, kendisinin ıslanması görenleri duygulandırdı.

Adana’da bir kadının motosiklette yağmurda ıslanmasın diye kocasına şemsiye tutarken, kendisinin ıslanması görenleri duygulandırdı.

Adana’da gün boyu devam eden yağmura bir çift motosiklette yakalandı. Nuri Sabuncu Bulvarından, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametine seyir halinde olan motosikletli çiftten kadının kendisi ıslanma pahasına kocasına şemsiye tuttu. Kadının yaptığı fedakarlık görenleri duygulandırdı. O anları görüntüleyenlere ise kadının gülümseyerek yanıt vermesi de dikkat çekti.