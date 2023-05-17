Eskişehir’de bir grup vatandaşın, öğle saatlerinde başlayan yağmurdan korunmak için açtığı şemsiyeler renkli görüntü oluşturdu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün Eskişehir için sağanak yağış uyarısının ardından kentte öğle saatlerinden yağış başladı. Kent merkezinde yer alan Köprübaşı Caddesi’nde dolaşan ve turist olduğu tahmin edilen bir grup vatandaşın yağmurdan korunmak için şemsiyelerini açması renkli görüntülere neden oldu. Rengarenk şemsiyelerle caddede dolaşan grup çevredeki vatandaşları da gülümsetti. Gök gürültülü sağanak yağışın gün içinde aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor.