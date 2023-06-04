Meteoroloji’nin uyarılarının ardından Kocaeli’de yağışlar 2 gündür aralıklı olarak devam ediyor. Yağmura yakalanmak istemeyen vatandaşlar ise hafta sonu iznini evde geçiriyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Kocaeli’de beklenen yağmur 2 gündür aralıklı olarak devam ediyor. Sıcaklıkların 20 derece ölçüldüğü Kocaeli’de pazartesi de yağışların devam etmesi bekleniyor. Vatandaşlar yağmur sebebiyle dışarı çıkmayarak hafta sonunu evde geçirmeyi tercih etti, sokaklar ise boş kaldı. Yaz ayı gelmesine rağmen havalar ısınmadığı gibi Kocaeli’de önümüzdeki günlerde sıcaklıklar düşecek.