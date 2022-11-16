Şanlıurfa’da etkisini sürdüren yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için başlarına poşet geçirdi.

Şanlıurfa’da etkisini sürdüren yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için başlarına poşet geçirdi.

Şanlıurfa’da sağanak yağmur etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışı çiftçilerin yüzünü güldürürken, yaya ve sürücülere ise zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu. Cadde ve sokaklarda yağmur yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için başlarına poşet geçirerek yoluna devam etti.

Yağmur yağışının Cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.