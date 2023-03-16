Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımlar ulaştırdıklarını açıkladı.

Suriye’den Çad’a kadar birçok ülkeye yardımlar ulaştıran, Afrika’da su kuyuları ve mescitler açan Söylemez, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye de çok sayıda yardım ulaştırdı. Karabük halkının destekleriyle depremzelerin yaralarını sarmak için birlik olduklarını ifade eden Söylemez, "Deprem bölgesine 50 ton un, bin 630 yatak, 11 jeneratör, 4 ton patates, 11 ton bakliyat, bin adet battaniye, bebek ve yalı bezleri, bebek mamaları, uyku tulumu, tüp, temizlik ve hijyen malzemeleri gönderdik" dedi.