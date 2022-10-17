Yağmurların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle tarlalarda kuraklık yaşanırken, çiftçiler de suyu idareli kullanmak için ıspanağı tarlalarına parça parça ekiyor. Durum böyle devam ederse ıspanakta rekoltenin geçen seneye göre düşük olması, fiyatın ise daha yüksek olması bekleniyor.

Yağmurların mevsim normallerinin altında olması nedeniyle tarlalarda kuraklık yaşanırken, çiftçiler de suyu idareli kullanmak için ıspanağı tarlalarına parça parça ekiyor. Durum böyle devam ederse ıspanakta rekoltenin geçen seneye göre düşük olması, fiyatın ise daha yüksek olması bekleniyor.

Kış sebzelerinden ıspanağın hasadı başlarken, İzmir’de mevsim yağmurlarının biraz gecikmesi nedeniyle üreticiler kısıtlı imkanlarla üretim yapıyor. Suyu idareli kullanma amacıyla, bu sene karık üstü olarak ekilen ıspanakta rekoltenin düşük olması beklenirken, fiyatların da geçen seneye göre daha yüksek olacağı ifade edildi.

Vatandaşların bu sene ıspanağı biraz daha pahalıya yiyeceğini ifade eden Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, “Kuraklıktan çok etkilendik. Sulama suyunda sıkıntı yaşanıyor. Bu sene ıspanağı parça parça dikiyoruz. Ispanak yeni çıktığı için fiyatı biraz düşük şu an, ama kışın daha da yükselecek diye tahmin ediliyor. Geçen yıl 10 liraydı ıspanak, bu sene fiyatı biraz daha yüksek olacak gibi” dedi.

Kuraklık nedeniyle tarlaların büyük kısmının boş kaldığını söyleyen Karagöl, “Bu nedenle rekolte de daha az olacak gibi duruyor. Yağmurlar başlarsa ekim artabilir. Bu bölgede de uzun zamandır yağmur yok. Ekim artarsa fiyatlar ucuzlayabilir. Ispanağın en büyük özelliği su istemesi. Bazı tarlalarda suyu idareli kullanmak için karık üstü ekiliyor. Eskiden her tarafa tohum atardık. Şu an az olan sudan faydalanmak için böyle dikiyoruz” şeklinde konuştu.