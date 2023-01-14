Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde öğrenciler geleneği yaşatmak, yağmur duası yapmak ve kültürel zenginliklerimizi nesillere aktarıp canlı tutmak amacıyla "Çomçalı Gelin" etkinliği düzenledi.

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde öğrenciler geleneği yaşatmak, yağmur duası yapmak ve kültürel zenginliklerimizi nesillere aktarıp canlı tutmak amacıyla "Çomçalı Gelin" etkinliği düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından organize edilen etkinlik; okul bahçesinden başlayıp, Kaymakamlık binası önünden çarşı merkezinde, oradan okullar bölgesinde, sonrasında şehir mezarlığı yolunda devam ederek Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu bahçesinde son buldu.

"Çomçalı Gelin" oyununun Osmaniye yöresinde kurak mevsimde yağmur duası yapılmak amacı ile oynandığı biliniyor. Öğrenciler, yürüyüş sırasında "Çomçalı Gelin çom ister, yağdan bulgurdan ister. Allah’tan rahmet ister, ver Allah’ım ver, bize yağmur ver" sözleriyle hem bu geleneği yaşattılar hem de hayırlı ve bereketli rahmet istediler.

Toplanan malzemelerle kısır yemeği yapılarak, öğrencilere ve misafirlere ikram edildi. İlçe kaymakamı Can Kurt’un etkinlikle ilgili yaptığı konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı.