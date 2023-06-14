Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yağmur yağışları sonrası mantar satışları başladı.

Tavşanlı ilçesi ve bölgede oldukça rağbet gören Dedegulu mantarı kilosu 30 ile 50 TL’den satılmaya başlandı.

Tavşanlı ilçesi ve çevre ilçelerdeki dağlarda bu mantarların yeni çıkmaya başladığını söyleyen satıcılar oldukça lezzetli olduğunu ve temiz bir mantar olduğunu belirtirlerken de yine de bilmedikleri mantarları insanların yememeleri gerektiğini söylediler.

Pazara çıkan vatandaşlardan Ahmet Yılmazer, "Melki, Karaca ve Dedegulü mantarı bölgemizde çokça oluyor. Bu sıra bizim kartal kanadı da dediğimiz bu mantarlar yağmurlardan sonra tekrar görünmeye başladı. Ormanlık alanlarda bulunuyor ve lezzetlidir, severek yiyoruz" dedi.