A Milli Kadın Futbol Takımı’nın başarılı golcüsü Yağmur Uraz, milli takım olarak son yıllarda iyi bir ivme yakaladıklarını söyledi. Uraz, ayrıca Galatasaray ile hem Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ni kazanıp hem de gol kraliçesi olmak istediğini de belirtti.

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın ve Galatasaray’ın başarılı golcüsü Yağmur Uraz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine milli takımın durumu, hedefleri ve Galatasaray ile bu sezonki performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Milli takımda çok güzel arkadaşlık ortamı olduğunu vurgulayan Uraz, "Herkes takımlarından buraya istekli ve hevesli şekilde geldi. Gerçekten milli takım kamplarımız çok güzel ve verimli geçiyor" diye konuştu.

"Milli takım olarak son yıllarda iyi bir ivme yakaladık"

Milli takımın hedefleri hakkında da değerlendirmeler yapan başarılı golcü, "Mayıs ayında Uluslar Ligi kuramız çekilecek. Öncelikle onu bekliyoruz. Sonrasında da her geçen gün üzerinde katarak üst sıralara ulaşmak istiyoruz. Milli takım olarak son yıllara baktığımızda iyi bir ivme yakaladık. O yüzden şansımızı yüksek görüyoruz. Önce kuramız çekilsin sonra hazırlıklarımız doğrultusunda hedefimiz her zaman yüksek" şeklinde konuştu.

"Hem kupayı kazanıp hem de gol kraliçesi olmak istiyorum"

Bu seneki bireysel performansının hatırlatılması üzerine Yağmur Uraz, "Yeni bir takıma gittim. Şu anda istediğim formayı giyiyorum. Takım arkadaşlarım da sağ olsunlar saha içerisinde ve saha dışında çok destekliyorlar. O da sonuçlara yansıyor. Normal sezonunu gol kraliçesi olarak bitirdim. Play-off’lar sonucunda da hem kupayı kazanıp hem de gol kraliçesi olmak istiyorum. 30’lu sayıları görmek isterim ama şu an 23 goldeyiz. İnşallah bu milli takım maçlarında da gösteririm. Daha fazla gol atarak, milli forma ile katkı sağlamak istiyorum. Şu anda takım arkadaşlarımla da konuşuyoruz, döndüğümüzde daha da güçlü döneceğimizi düşünüyoruz. Çünkü burada çalışmalar olsun, hava olsun gerçekten bence herkese yaradı. Özellikle bizim takımdaki oyuncuların döndüğümüzde daha güçlü olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz şampiyonluk"

Galatasaray ile normal sezonu lider bitirdikleri için çeyrek finale kaldıklarını söyleyen Uraz, "Şimdi rakibimiz Amed ya da Ereğli olacak. Onların maçlarını takip edeceğiz. Sonrasında adım adım ilerlemek istiyoruz. Kesinlikle hedefimiz şampiyonluk. Hedefimiz sezon başından beri buydu. Şu anda istediğimiz noktaya geldik ama asıl maçlar şimdi başlıyor. Maç maç ilerleyeceğiz. Sonrasında da inşallah kupayı almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Performansıma bakarak oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum"

Kariyer olarak hedeflerinden de bahseden deneyimli futbolcu, "Necla hocamla da diğer hocalarımla da her yıl konuşuyoruz. Performansıma bakarak oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Çünkü sonrasında her zaman teknik direktör, antrenörlük yapabilirim ama tekrar oyunculuğa dönemeyeceğim için olabildiğince kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Kendi sınırlarımı görmek istiyorum. Sonrasında hocalarımın da fikirleri benim için çok önemli, onlarla birlikte değerlendirip, futbolculuktan sonra da teknik direktör olarak futbol camiasının içerisinde yer almak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

Galatasaray ile iyi bir kadroya sahip olduklarını aktaran Yağmur Uraz, "Biraz daha yabancı oyuncu takviyesiyle Avrupa’da iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çok farklı takımlarla çok fazla Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadım. Oraların atmosferini biliyorum. O yüzden bu seneki takımımıza baktığımızda birkaç tane takviye ile güzel bir kura ile de bence iyi şeyler başarabiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.