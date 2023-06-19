Konya’nın Karapınar ilçesinde bulunan 10 metre çapında, 25 metre derinliğindeki obruk dün etkili olan yoğun yağışla birlikte su ile doldu.

Karapınar’da son günlerde etkili olan yağışlar bazı yerlerde sele dönüştü. İlçeye 10 kilometre mesafedeki Mısırlı yaylasında dün 2 saat boyunca devam eden yağış yaklaşık 15 gün önce köyün yakınlarında meydana gelen 10 metre çapında, 25 metre derinlikteki obruğun tamamını su ile doldurdu.

Mısırlı yaylasında yaşayan Mehmet Özata, akşam saatlerinde başlayan yağmurun çok şiddetli ve sağanak halinde olduğunu anlatarak, “Her yerden su geliyordu. Yaylada 2 obruk var. Birisinde sellerle gelen topraklar obruğa dolarken diğeri ise tamamen su oldu. İnsanoğlu uğraşsa bu suyu doldurması mümkün değil. Sabah saha kontrolüne çıktığımızda bu görüntü ile karşılaştık. Suyun nereye gideceğini veya nasıl boşalacağını biz de merak ediyoruz” dedi.