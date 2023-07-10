Zonguldak’ta 2 gündür yağan sağanak yağışla beraber derelerden sürüklenen yüzlerce odun parçası ve çöp limanda toplandı.

Zonguldak’ta 2 gündür yağan aralıksız sağanak yağışla beraber merkeze metre kareye 87,7 mm yağmur düştü. Yağan yağmurla beraber derelerden sürüklenen yüzlerce çöp ve odun parçası limanda toplandı. Çöp ve odun parçası denizin üzerini kaplayarak metrelerce uzunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinde sahile yürüyüş yapmak için sahile gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Esnaf Hacı Kara, “Yapacak bir şey yok. Allah’ın takdiri bu. Yağmurla beraber dağlardan kopan takozlar buraya geldi. Pislik normaldir yani. Takozlar geldi kışlık odunlar çıktı herkese. Yapacak bir şey yok. Denizin kuvvetine kimse engel olamaz. Zamanla belediye çalışanları temizlerler. Zonguldak’ta bu kadar yağış görmedim. İklimler değişti. Allah’ın takdiri” dedi.