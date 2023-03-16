Eskişehir’de gün içinde etkili olan kuvvetli yağış, şehir merkezine göre rakımı daha yüksek olan üst kesimlerindeki Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde adeta sele dönüştü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için uyarısını yaptığı sağanak yağış etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış vatandaşlara zor anlar yaşatsa da kuraklık endişesi taşıyanları mutlu etti. Kentin bazı bölgelerinde ise güzel görüntüler oluşturdu. Yağmur, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde cadde ve sokaklarda adeta sele dönüştü. Biriken sular büyük bir akıntı ile daha alçak kesimde olan şehir merkezine doğru akmaya başladı. Bu durum araç ve yaya ulaşımını aksattı. Sağanak yağışın hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor.